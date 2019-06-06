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Çanakkale'de dönüş çilesi erken başladı

Anadolu Ajansı, DHA

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu dönüş yoğunluğu şimdiden başladı.

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    Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
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    Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.
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    Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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    Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

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    İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar sırayla feribotlara yönlendiriliyor.
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    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.
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    Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
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