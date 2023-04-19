Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk (47) idaresindeki 34 GKB 577 plakalı otomobil, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda Kavakköy mevkiinde servis alanı girişinde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.