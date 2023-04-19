Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkan otomobil, yolun ikiye ayrıldığı alandaki levha direğine çarptı. Kazada anne ile oğlu hayatını kaybederken baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı - 1

İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk (47) idaresindeki 34 GKB 577 plakalı otomobil, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda Kavakköy mevkiinde servis alanı girişinde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

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Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı - 2

Yolun ikiye ayrıldığı noktadaki yön levhası direğine çarpan araç, hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı - 3

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Mustafa Öztürk, Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı - 4

Durumu ağır olan Mustafa Öztürk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Çanakkale'de feci kaza: Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı - 5

Sürücü Mustafa Öztürk'ün eşi Gülsüm Öztürk (42) ve oğlu Tevfik Öztürk'ün (18) ise kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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