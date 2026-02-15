Çanakkale'de fırtına. Deniz karayla birleşti, karavanlar sular altında kaldı

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden çift yönlü gemi trafiğine geçici olarak saat 10.30 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.