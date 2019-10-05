Çanakkale'de fuara özel indirimli mezar (700 liradan başlıyor)
DHA
Çanakkale'de düzenlenen fuarda müşterilere özel mezar mermeri sergilendi. Mezar mermerleri 700 liradan başlayıp 9 bin 500'e kadar çıkıyor.
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1Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda,Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nına katılan İbrahim Aktay (40), fuar müşterilerine özel, indirimli mermer mezar sergiledi.
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2Mezarları fuarda sergileyen Aktay, "Görenler ilk etapta yadırgıyor. Ancak, sonrasında bir mezar alıyor. Fuardaki satışlardan memnunum" dedi.
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3Biga ilçesindeki Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Biga’da, 13 yıldır mermer mezar ürünleri üzerine çalıştığını belirten İbrahim Aktay ise mezar sergileyerek, fuarın ilgi odağı oldu.
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4Aktay, “En ucuzundan en pahalısına kadar mermer mezarlar ile her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Her bütçeye göre mezarlarımız var. Yani, her ebatta ve fiyatta mezarımız bulunuyor. Fiyatlarımız 700 TL’den başlayıp, 9 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak bunlar fuara özel indirimli fiyatlar” dedi.
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Büyük olduğu için fuarda sergileyemedikleri aile mezarlığının fiyatının ise, konforuna göre 3 bin liradan başlayıp, 72 bin liraya kadar çıktığını belirten Aktay,
"Dükkandaki mezar satışlarına oranla fuarlardaki mezar satışları daha etkili oluyor. Çünkü bizim insanımızın aklına görünce geliyor. Baştan, 'Fuarda mezarın ne işi var' diye yadırgıyorlar. Sonra, 'Bizim de rahmetlimiz vardı. Bir bakalım, fiyat soralım, uygun, alalım' diye düşünüyor'' şeklinde konuştu.
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