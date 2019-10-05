Çanakkale'de fuara özel indirimli mezar (700 liradan başlıyor)

Büyük olduğu için fuarda sergileyemedikleri aile mezarlığının fiyatının ise, konforuna göre 3 bin liradan başlayıp, 72 bin liraya kadar çıktığını belirten Aktay,

"Dükkandaki mezar satışlarına oranla fuarlardaki mezar satışları daha etkili oluyor. Çünkü bizim insanımızın aklına görünce geliyor. Baştan, 'Fuarda mezarın ne işi var' diye yadırgıyorlar. Sonra, 'Bizim de rahmetlimiz vardı. Bir bakalım, fiyat soralım, uygun, alalım' diye düşünüyor'' şeklinde konuştu.