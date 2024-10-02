Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı
Çanakkale'de bulunan 7 bin yıllık Asos Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni yapılan çalışmalarda, kullanıldıktan sonra çöpe atılmış bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, kazı çalışmalarında bulunan lazımlıkların dönemin gündelik yaşamına dair çok fazla veri sunduğunu belirtti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında, kullanıldıktan sonra çöpe atılan bin 700 yıllık seramik lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı.