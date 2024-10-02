Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı

Çanakkale'de bulunan 7 bin yıllık Asos Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni yapılan çalışmalarda, kullanıldıktan sonra çöpe atılmış bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, kazı çalışmalarında bulunan lazımlıkların dönemin gündelik yaşamına dair çok fazla veri sunduğunu belirtti.

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 1

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında, kullanıldıktan sonra çöpe atılan bin 700 yıllık seramik lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 2

Aristoteles başta olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyetgösterdiği tarihi alan, antik dönemde Yunan şehir devletlerinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 3

ÇALIŞMALAR 25 KİŞİL EKİP İLE SÜRDÜRÜLÜYOR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, yurt içi ve yurt dışından gelen toplam 25 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışmalarında, kullanıldıktan sonra çöpe atılan bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı.

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 4

Kentin çöplük alanında devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Nurettin Arslan, Nymphaeum adı verilen bu yapının  Agora'nın doğusunda yer aldığını ve hemen üst teraslarında da konut alanları bulunduğunu belirtti. 

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 5

Yapının etrafındaki boş alanların evlerde kullanılan çanak çömlekler ya da diğer atıkların atıldığı bir çöplük alanı olarak kullanıldığını söyleyen Arslan, "burada ele geçen buluntular bizim için önemli." dedi. 

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 6

"BİR KISMI HALA KULLANILABİLECEK ŞEKİLDE"

Bu alanda her yıl çok sayıda keşif yapıldığını belirten Arslan, "Bu yıl yaptığımız çalışmalarda bizim evlerde kullanıldığını bildiğimiz ve lazımlık olarak adlandırdığımız, pişmiş topraktan yapılmış çok fazla sayıda seramik kap bulduk. Bunların bir kısmı hala kullanılabilecek şekilde tümlenebiliyor" dedi.

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 7

"ÇÖPLÜKLER GÜNDELİK YAŞAMINI AYDINLATMASINDA ÇOK FAZLA ARKEOLOJİK VERİ SUNUYOR" 

Çöplüklerin evlerdeki gündelik yaşamının aydınlatılmasında çok fazla arkeolojik veri sunduğunun altını çizen Arslan,
"Bu nedenle bu çöplükten her yıl yeni bir buluntu grubunu değerlendirip, bunların restorasyon, onarım, tanım ve tarihlemesini yapmaktayız." ifadelerini kullandı. 

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 8

Bulunan eserlerin hepsinin kırık olduğunu zaten bu yüzden çöpe atıldıklarını belirten Arslan, "Sağlam şekilde bulmak mümkün olmasa da yürüttüğümüz sistemli çalışma sayesinde bütün buluntuları en küçük parçalarına kadar topluyoruz." dedi.

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 9

Çöplüğüm M.Ö 2-4 yüzyıllara ait olduğunu söyleyen araştırma ekibi, bulunan kapların Geç Roma Dönemi'ne tarihlendiğini, yani günümüzden bin 700 yıl önce kullanıldığını söyledi.

Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 10
Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı - 11
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