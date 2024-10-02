Çanakkale'de ilginç keşif: Bin 700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı

"BİR KISMI HALA KULLANILABİLECEK ŞEKİLDE"

Bu alanda her yıl çok sayıda keşif yapıldığını belirten Arslan, "Bu yıl yaptığımız çalışmalarda bizim evlerde kullanıldığını bildiğimiz ve lazımlık olarak adlandırdığımız, pişmiş topraktan yapılmış çok fazla sayıda seramik kap bulduk. Bunların bir kısmı hala kullanılabilecek şekilde tümlenebiliyor" dedi.