Çanakkale'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Çanakkale'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Hasan Evin yönetimindeki kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Çanakkale'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 3

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 4

Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 5

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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