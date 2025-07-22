Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı

"ÖLDÜĞÜ İÇİN KORKTUM"

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Metin K. polisteki ilk ifadesinde, şu iddialarda bulundu:

"İki gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim."