Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı
Çanakkale'de kendisinden üç gündür haber alınamayan Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu. Urkasimova'nın sevgilisi Metin K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınırken, iki gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.
Çanakkale'de yaşayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi.
Esenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı.