Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı

Çanakkale'de kendisinden üç gündür haber alınamayan Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu. Urkasimova'nın sevgilisi Metin K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınırken, iki gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı - 1

Çanakkale'de yaşayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi.

Esenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı - 2

MASAJ ODASINI GÖSTERDİ

Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi.

Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı - 3

STREÇ FİLME SARILI CESETLE KARŞILAŞILDI

Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K.'yi gözaltına aldı.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı - 4

"ÖLDÜĞÜ İÇİN KORKTUM"

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Metin K. polisteki ilk ifadesinde, şu iddialarda bulundu:

"İki gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim."

Çanakkale'de kan donduran ölüm: Cinayet şüphelisi streç filme sarılı cesetle aynı evde yaşadı - 5

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİNE YAZDI

Öte yandan, dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım." yazdığı ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER