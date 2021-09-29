Çanakkale’de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü

İHA 29.09.2021 - 14:48 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 14:53
Çanakkale’de av yasağının sona ermesinin ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı.
Balığın kilosu 140 liradan 100 liraya düştü.
20 yıllık balıkçı Hasan Doğuş Tunç, “Yaklaşık bir haftadır lüferde bollaşma söz konusu" dedi.
Balıktaki artışın fiyatlara da yansıdığını belirten Tunç, "140 liradan satılan lüfer bugün 100 liraya kadar düştü. Tezgahlarda genel bir bolluk var. Böyle devam ederse fiyatlar 70-80 liraları bulabilir" diye konuştu.
Balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, müsilaj nedeniyle uzun süredir balık tüketmekten çekinen vatandaşların gönül rahatlığıyla balık yiyebileceklerini söyleyerek, “Bu sene en çok lüfer olacak. Sardalya da çıktı. 60 liradan 30 liraya düştü. Tezgahlar bollaşacak, yalnız palamuttan ümidimiz kesik" dedi.