Çanakkale’de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü

20 yıllık balıkçı Hasan Doğuş Tunç, “Yaklaşık bir haftadır lüferde bollaşma söz konusu" dedi.

Balıktaki artışın fiyatlara da yansıdığını belirten Tunç, "140 liradan satılan lüfer bugün 100 liraya kadar düştü. Tezgahlarda genel bir bolluk var. Böyle devam ederse fiyatlar 70-80 liraları bulabilir" diye konuştu.