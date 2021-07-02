Çanakkale'de müsilaj deniz süpürgesiyle temizleniyor
Çanakkale Boğazı'nda yürütülen müsilaj temizleme çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen 'M. Ecology 1' isimli deniz süpürgesi de dahil edildi. Çanakkale'de bugüne kadar 911 metreküp müsilaj toplandı.
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DHA 02.07.2021 - 16:09
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları, devam ediyor.
Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan son verilere göre çalışmalar kapsamında bugüne kadar Çanakkale'de 911 metreküp müsilaj toplandı.
Müsilaj temizleme çalışmalarına bugün bakanlık tarafından gönderilen 'M. Ecology 1' isimli deniz süpürgesi de dahil edildi.
Balıkçı barınağı girişinde deniz yüzeyinde toplanan müsilaji temizleyen deniz süpürgesi, kordonda yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti.
Vatandaşlar, deniz süpürgesi ile yapılan temizlik çalışmalarını izledi.
Çalışmaları izleyen Emrah Akarçay, müsilaj temizleme çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyerek "Ben Biga'dan geliyorum. Karabiga, Kemer sahilleri de bu şekilde müsilajla kaplı. En kısa sürede müsilaj temizlenir ve denize rahat bir şekilde girebiliriz" dedi.
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