Çanakkale'de müsilaj deniz süpürgesiyle temizleniyor

Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan son verilere göre çalışmalar kapsamında bugüne kadar Çanakkale'de 911 metreküp müsilaj toplandı.

Çalışmaları izleyen Emrah Akarçay, müsilaj temizleme çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyerek "Ben Biga'dan geliyorum. Karabiga, Kemer sahilleri de bu şekilde müsilajla kaplı. En kısa sürede müsilaj temizlenir ve denize rahat bir şekilde girebiliriz" dedi.