Çanakkale'de orman yangını
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ezine ve Ayvacık ilçeleri arasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
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Alınan bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
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4Yangının şimdilik yerleşim yerleri için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.
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