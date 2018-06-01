NTV

Çanakkale'de orman yangını

Anadolu Ajansı

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ezine ve Ayvacık ilçeleri arasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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    Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

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    Alınan bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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    Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

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    Yangının şimdilik yerleşim yerleri için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.
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