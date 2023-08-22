Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi)
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "Orman yangını, Çanakkale şehir merkezini teğet geçecek gibi görünüyor. 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangın şu anda 15,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor." açıklamasını yaptı.
ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.