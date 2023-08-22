Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi)

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "Orman yangını, Çanakkale şehir merkezini teğet geçecek gibi görünüyor. 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangın şu anda 15,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor." açıklamasını yaptı.

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ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

VİDEOYA  GİT: Çanakkale'de orman yangını 

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ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bununla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı,  gemi trafiği, çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait  römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi."

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 4

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı. 

“Şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınları yayıldı. Yangın 6 saatte 15,1 kilometrelik bir alana yayıldı. Ancak, yangın ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki ekiplerimizin çalışmalarının yeterli olmadığı anlar oldu. Yüzde 19’luk bir nem ve saatte 70 kilometre hızla ilerleyen bir rüzgar söz konusu. En kötü senaryoya göre AFAD, Valilik ve diğer kamu kuruluşları yangınlara destek olacaklar."

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"9 KÖY İÇİN TEDBİR ALINDI, 6 KÖY BOŞALTILDI"

"Şu anda en kötü senaryo için hazırlanıyoruz. Sevindirici olan şu ki yangınlar Çanakkale şehir merkezini ve Kepez'i teğet geçecek gibi görünüyor. Devlet Hastanesi ve üniversite kampüsü, teyyakuzda ancak bunların boşaltılmaları söz konusu değil. Şu anda yerleşim yerlerini korumaya odaklandık. 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi.”

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 6

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale edildiği belirtildi.

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"421 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Yangının, belediyeler ve özel idarelerden toplam 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 8

Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise vatandaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanı Vali Okay Memiş bölgeye intikal etmektedir. Yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 11

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 12

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 13

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 14

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 15

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilik, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu. 

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 16

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 17

Orman Genel Müdürlüğü yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydana gelen orman yangınına çok sayıda hava ve kara aracı ile birlikte müdahale ediyoruz. Ormanın Kahramanları cansiparane bir şekilde Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin" ifadelerini kullandı.

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ALEVLER ÜNİVERSİTEYE VE HASTANEYE YAKLAŞTI

Öte yandan yangın 18 Mart Üniversitesi ve Devlet Hastanesi kampüslerine yaklaştı.

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BURSA

Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi arasında yer alan Kuzguncuk Balık Kaya mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 20

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arazözler ve Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 21

Bölgeye ayrıca takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildi.

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BİLECİK

Osmaneli'nin Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ekip tarafından arazözlerle yürütülen söndürme çalışmasına bir helikopterle destek veriliyor.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 24

Ekipler, Bilecik il merkezi ve Osmaneli ile Yenişehir'in birçok noktasından dumanı görülebilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 25

İZMİR

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesi Karadoğan ve Köseler Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 11.32 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi 11.45'te yaptı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 27

2 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın saat 13.15'de kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 28

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi) - 29

KAZDAĞLARI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki eski çöplük alanın üst kısmındaki ormanlık bölgede bilinmeyen bir nedenle başlayan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

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