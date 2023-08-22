Çanakkale'de orman yangını (6 köy tahliye edildi)

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı.

“Şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınları yayıldı. Yangın 6 saatte 15,1 kilometrelik bir alana yayıldı. Ancak, yangın ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki ekiplerimizin çalışmalarının yeterli olmadığı anlar oldu. Yüzde 19’luk bir nem ve saatte 70 kilometre hızla ilerleyen bir rüzgar söz konusu. En kötü senaryoya göre AFAD, Valilik ve diğer kamu kuruluşları yangınlara destek olacaklar."