Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi)

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalar 10 saattir devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da gemi trafiğine açıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangın şu anda 15,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor." açıklamasını yaptı. Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Terzioğlu Kampüsü tahliye edildi. Yangının dumanından etkilenen 4 kişinin ise tedavi edildiği açıklandı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 1

ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 2

DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün saat 12.54’te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 3

Diğer taraftan, çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

VİDEOYA  GİT: Çanakkale'de orman yangını 

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 4

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE 21:30'DA AÇILDI

Bununla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 5

"Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak 21:30'da başlayacak."

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 6

18 MART ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ

Diğer taraftan, alevlerin yaklaştığı Çamakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Terzioğlu Kampüsü için tahliye emri verdi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 7

NTV'ye konuşan Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Rektörü Erenoğlu, “Üniversite kampüsü tedbiren tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi.” dedi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 8

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangınının, Kepez beldesi başta olmak üzere Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerlediğini bildirdi. 

Bugün ülke genelinde 29 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 26'sının kontrol altına alındığını, halihazırda Çanakkale merkez, Bursa'nın Yenişehir ve Karacabey ilçesinde devam eden 3 yangın bulunduğunu söyledi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 9

Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 10

Yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu kaydeden Yumaklı, bu durumların yangınla mücadeleyi güçleştirdiğini anlattı.

Yumaklı, bütün güçleriyle yerleşim yerlerini korumaya odakladıklarına dikkati çekerek, "Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor." diye konuştu.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 11

"9 KÖY İÇİN TEDBİR ALINDI"

En kötü senaryoya göre, AFAD koordinasyonunda orman teşkilatı ve diğer kamu kurum kuruluşlarının yangınla mücadeleye destek verdiğini belirten Yumaklı, "Çok spekülasyon yapıldığı için hemen söyleyeyim, devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı. İhtimalen de boşaltmaya hazır, Aşağı Okçular, Taşlı Tarla ve Kızılcaören köyleri var. Sevindirici taraf, şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil." dedi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 12

1100'E YAKIN PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Yumaklı, bölgedeki maddi hasarın ne kadar olduğuyla ilgili bir tespitin bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın da personelle bu yangına müdahale ediliyor. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız Okay Memiş ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey bölgeye hareket etti. Şu anda onlar orada çalışmaları koordine ediyorlar. Ben de bu bilgiyi verdikten sonra yola çıkacağım ve Çanakkale'ye gidip arkadaşlarımızın yanında, onlara destek olup onların koordinasyonunda yangının söndürülme çalışmalarını yerinde izlemiş olacağım."

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 13

Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise vatandaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanı Vali Okay Memiş bölgeye intikal etmektedir. Yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 14

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 15

"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 16

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 17

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 18

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 19

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 20

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilik, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu. 

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 21

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 22

Orman Genel Müdürlüğü yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydana gelen orman yangınına çok sayıda hava ve kara aracı ile birlikte müdahale ediyoruz. Ormanın Kahramanları cansiparane bir şekilde Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 23
Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 24
Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi) - 25
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