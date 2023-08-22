Çanakkale'de orman yangını (6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi)
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalar 10 saattir devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da gemi trafiğine açıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangın şu anda 15,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor." açıklamasını yaptı. Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Terzioğlu Kampüsü tahliye edildi. Yangının dumanından etkilenen 4 kişinin ise tedavi edildiği açıklandı.
ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.