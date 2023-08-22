Çanakkale'de orman yangını (9 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi)
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da gemi trafiğine açıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yaklaştığı toplam 9 köyün tahliye edildiğini, 29 vatandaşın KYK yurtlarına yerleştirildiğini söyledi. Alevlerin devlet hastanesine herhangi bir tehdit oluşturmadğını belirten Yumaklı, yangının 1500 hektar alanda etkili olduğunu ifade etti. Bakan, Çanakkale Boğazı'nın sabah gemi geçişlerine kapatılacağını açıkladı. Öte yandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Terzioğlu Kampüsü de tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.