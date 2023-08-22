Çanakkale'de orman yangını (9 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi)

Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.