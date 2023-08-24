Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum)

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bakan Yumaklı, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Bakan Yumaklı, ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile 200 personelin müdahalede bulunduğunu, söndürme çalışmalarının gece boyu süreceğini sözlerine ekledi.