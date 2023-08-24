Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum)
Çanakkale'de iki gün önce öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarında son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce 9 köyün boşaltıldığını, bugün tedbiren 2 köyün daha tahliye edildiğini aktardı. Bu köylerin hiçbiri için herhangi bir tehlike ya da tehdidin söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. Yine onlar da tedbiren müşahede altında tutulmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda 22 Ağustos Salı günü saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.