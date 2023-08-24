Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum)

Çanakkale'de iki gün önce öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarında son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce 9 köyün boşaltıldığını, bugün tedbiren 2 köyün daha tahliye edildiğini aktardı. Bu köylerin hiçbiri için herhangi bir tehlike ya da tehdidin söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. Yine onlar da tedbiren müşahede altında tutulmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 1

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda 22 Ağustos Salı günü saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGININ BAŞLAMA ANI

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 2

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. 

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 3

Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 4

Havadan uçak ve helikopterlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 5

Dün gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 6

Dün akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 7

4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'deki yangın ile ilgili, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 9

11 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, ülke genelinde çıkan 16 orman yangınının 14'ünün kontrol altına alındığını kaydetti.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 10

Yumaklı, 2 yangının halen devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Çanakkale ve Eskişehir'de devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Gün içerisinde Eceabat'ta bir yangın meydana geldi. Bir vatandaşımızın yapmış olduğu bir kaynak işleminden meydana gelen bir yangın. Maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık. Daha önce söylemiştik. Bizim Çanakkale merkez yangını da yine bir yerleşim biriminin yanındaki bir araziden çıkmıştı. Yine Eskişehir'deki yangının da bir balya yapma makinesinden çıktığının bilgisini verdi arkadaşlar. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz pek de boşuna değilmiş."

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 11

"4 GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERİ VE DİĞER UNSURLAR MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR"

Söndürme çalışmalarının 8 uçak, 30 helikopter, 790'a yakın muhtelif arazöz ve iş makineleri ile 3 bin 100'e yakın personelle devam edildiğini belirten Yumaklı, 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar." dedi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 12

Yumaklı, daha önce 9 köyün boşaltıldığını, bugün tedbiren 2 köyün daha tahliye edildiğini aktardı.

Bu köylerin hiçbiri için herhangi bir tehlike ya da tehdidin söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Dün öğleden itibaren ve şu an itibarıyla devam eden süreçte en büyük tesellimiz ve memnuniyetimiz elbette herhangi bir can kaybının olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. Yine onlar da tedbiren müşahede altında tutulmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK?

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 13

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale-Çan kara yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçakların su alma ve trafiğine engel olmama adına. Saat 22.00 itibarıyla da sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 14

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bakan Yumaklı, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Bakan Yumaklı, ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile 200 personelin müdahalede bulunduğunu, söndürme çalışmalarının gece boyu süreceğini sözlerine ekledi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 15

95 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Çanakkale'deki orman yangınından etkilenenlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 16

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 17

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki'deki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 18

AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte, söndürme çalışmalarının tamamlandığı bazı noktalardaki ağaçlar da küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde yangının ardından yüzlerce ağacın yanmasıyla bölgenin yeşil renginin griye döndüğü görüldü. 

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 19

YANGININ BİLANÇOSU GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 20

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ulupınar ve Yağcılar'da yangının etkileri, drone ile görüntülendi.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 21

Ekiplerin yardımıyla çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği köylerde, bazı hayvanlar öldü.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 22

MEZARLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Yangının en fazla etkilediği yerlerden Yağcılar köyündeki mezarlıkta da tahribat oluştu.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 23

Eski ve yeni definlerin bulunduğu mezarlıkta özellikle eski mezarlar yangında zarar gördü.

Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 24
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 25
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 26
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 27
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 28
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 29
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 30
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 31
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 32
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 33
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 34
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 35
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 36
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 37
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 38
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 39
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 40
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 41
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 42
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 43
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 44
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 45
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 46
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 47
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 48
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 49
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 50
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 51
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 52
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 53
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 54
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 55
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 56
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 57
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 58
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 59
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 60
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 61
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 62
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 63
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 64
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 65
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 66
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 67
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 68
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 69
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 70
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 71
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 72
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 73
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 74
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 75
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 76
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 77
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 78
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 79
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 80
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 81
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 82
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 83
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 84
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 85
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 86
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 87
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 88
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 89
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 90
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 91
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 92
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 93
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 94
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 95
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 96
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 97
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 98
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 99
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 100
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 101
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 102
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 103
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 104
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 105
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 106
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 107
Çanakkale'de orman yangını (Alevlerle mücadelede son durum) - 108
DAHA FAZLA GÖSTER