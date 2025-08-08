Çanakkale'de orman yangını bir anda büyüdü: Hastalar tahliye edildi, uçuşlar durduruldu, itfaiyeciler son anda kurtuldu

Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı. Her iki yangın da rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Alevler Mehmet Akif Ersoy hastanesine doğru yaklaşırken bazı hastalar tahliye edildi, üniversite kampüsü boşaltıldı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, havalimanı kapatıldı. Ters rüzgara yakalanan itfaiye ekibi ise ölümden döndü. Bayramiç'teki ikinci yangın nedeniyle üç köy boşaltıldı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Karabük'te dün başlayan yangının yanı sıra bugün Bolu ve Çanakkale'de de yangınlar çıktı.

Çanakkale'deki yangın iki ayrı noktada başladı.

İşte Çanakkale'deki yangından son durum...

Çanakkale'deki orman yangını merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü yakınlarında çıktı.

Saat 13.30'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu hemen ekiplere bildirdi.

HASTANEYE YAKLAŞTI

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.

Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

Alevler nedeniyle üniversite üniversite kampüsü boşaltıldı.

Aynı zamanda bir özel yaşlı bakım merkezi de tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve tanker sevk edildi.

Aynı zamanda alevlere havadan müdahale de başladı.

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği her iki yönde askıya alındı.

Çanakkale Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz.

Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok.
Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi.

Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."

TERS RÜZGAR FELAKETE NEDEN OLUYORDU: SON ANDA KURTULDULAR

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı.

Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı.

HASTANE BAHÇESİNDE SEFERBERLİK

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çanakkale Valiliği tarafından, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DUMAN SOKAKLARI KAPLADI

Sarıcaeli köyünde çıkan yangın,  yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

ÇANAKKALE'DE İKİNCİ YANGIN BAYRAMİÇ'TE: ÜÇ KÖY BOŞALTILDI

Çanakkale'de bir yangın da Bayramiç ilçesinde çıktı.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

KARABÜK'TE YANGIN DÜNDEN BERİ SÜRÜYOR

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkeze bağlı Arcak Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri ve uçak sevk edildi.

YEŞİLKÖY BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy Köyü için tahliye kararı alındı. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan köyde yaşayanlar jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı.

Saatlerdir süren yangına havanın kararmasıyla karadan müdahele devam ediyor.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. 

BOLU'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Tekirler köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

