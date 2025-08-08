Çanakkale'de orman yangını bir anda büyüdü: Hastalar tahliye edildi, uçuşlar durduruldu, itfaiyeciler son anda kurtuldu
Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı. Her iki yangın da rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Alevler Mehmet Akif Ersoy hastanesine doğru yaklaşırken bazı hastalar tahliye edildi, üniversite kampüsü boşaltıldı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, havalimanı kapatıldı. Ters rüzgara yakalanan itfaiye ekibi ise ölümden döndü. Bayramiç'teki ikinci yangın nedeniyle üç köy boşaltıldı.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Karabük'te dün başlayan yangının yanı sıra bugün Bolu ve Çanakkale'de de yangınlar çıktı.
Çanakkale'deki yangın iki ayrı noktada başladı.
İşte Çanakkale'deki yangından son durum...