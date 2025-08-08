Çanakkale'de orman yangını bir anda büyüdü: Üniversite boşaltıldı, itfaiyeciler son anda kurtuldu
Çanakkale'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Alevler hastaneye doğru yaklaşırken, üniversite kampüsü boşaltıldı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Ters rüzgara yakalanan itfaiye ekibi ise ölümden döndü.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Karabük'te dün başlayan yangının yanı sıra bugün Bolu ve Çanakkale'de de yangınlar çıktı.
Çanakkale'deki yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.
İşte Çanakkale'deki yangından son durum...