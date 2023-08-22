Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor)

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında ve İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Öte yandan Çanakkale'nin Kayadere köyünün tahliyesine başlanan bölgede, bazı hayvanlar yangından etkilendi. Orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 1

ÇANAKKALE

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 2

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 3

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 4

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 5

"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 6

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 7

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 8

İZMİR

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 9

İzmir'in Ödemiş ilçesi Karadoğan ve Köseler Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 11.32 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi 11.45'te yaptı.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 10

2 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın saat 13.15'de kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 11

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor) - 12

KAZDAĞLARI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki eski çöplük alanın üst kısmındaki ormanlık bölgede bilinmeyen bir nedenle başlayan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

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