Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor)
Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında ve İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Öte yandan Çanakkale'nin Kayadere köyünün tahliyesine başlanan bölgede, bazı hayvanlar yangından etkilendi. Orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.
ÇANAKKALE
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.