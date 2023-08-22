Çanakkale'de orman yangını (Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor)

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.



Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.