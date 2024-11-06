Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını - 1

Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de orman yangını - 2

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

Çanakkale'de orman yangını - 3

Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Çanakkale'de orman yangını - 4

Ekiplerin erken müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Çanakkale'de orman yangını - 5

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını - 6
DAHA FAZLA GÖSTER