Çanakkale'de orman yangını ikinci gününde: Birçok ev ve alan alevlere teslim oldu

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti.

Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı.

Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.