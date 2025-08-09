Çanakkale'de orman yangını ikinci gününde: Birçok ev ve alan alevlere teslim oldu

Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı. Bayramiç ilçesinde başlayan yangın ikinci gününde devam ederken, merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yanan orman ve alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü'nde birçok ev kullanılamaz hale gelirken, dört kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti.

Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı.

Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

HASTANE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi.

Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ise hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye edildiği öğrenildi.

BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Sarıcaeli yangınından 4 dakika sonra, Bayramiç ilçesinde dün, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilçeye bağlı Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünden çıkan orman yangınının saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındığını, bölgede tedbiren soğutma çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Ayrıca, Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili dört şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

BAYRAMİÇ YANGININDA ZARAR GÖREN KÖY VE ORMANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde devam eden orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü.

Bazı evler alevlerin etkisiyle yıkılırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yangından zarar gören köydeki evler ve orman havadan dron ile görüntülendi.

Bayramiç'te devam eden orman yangını ikinci gününe girerken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

