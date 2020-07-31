Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karacabey paylaşımında, "Burası Çanakkale. Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm alem-i İslam'ın Kurban Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.