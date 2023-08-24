Çanakkale'de orman yangını kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, 7 evin hasar aldığını belirtirken yangının 4 bin 80 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade etti. Öte yandan Yumaklı, Çanakkale- Çan karayolunun ve Çanakkale Boğazı'nın ulaşıma açılacağını ifade etti. NTV ekibininden Melike Şahin, Erhan Yılmaz ve Sinan Kunter bölgedeki gelişmeleri canlı yayında anlattı.
Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.