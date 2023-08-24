Çanakkale'de orman yangını kontrol altında

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahalenin gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, "Uçaklarımız 208 sorti yaptı. İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti." dedi.