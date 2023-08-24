Çanakkale'de orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, 7 evin hasar aldığını belirtirken yangının 4 bin 80 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade etti. Öte yandan Yumaklı, Çanakkale- Çan karayolunun ve Çanakkale Boğazı'nın ulaşıma açılacağını ifade etti. NTV ekibininden Melike Şahin, Erhan Yılmaz ve Sinan Kunter bölgedeki gelişmeleri canlı yayında anlattı.

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Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı.

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Geniş bir alanda etkili olan yangın için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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Dün havanın kararmasıyla birlikte gece görüş sistemine sahip helikopterler dışındaki hava araçlarıyla müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlerle müdahale edildi.

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Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi.

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Alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale ediliyor.

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11 KÖY BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle ilk etapta 9 köyün boşaltılmasının ardından 2 köy daha tedbiren boşaltı. Ancak alevlerin bu köyler için risk oluşturmağı açıklandı.

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 Ayrıca yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisinin devam ettiği belirtildi. Yangında 95 kişi dumandan etkilenirken, 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

YANGININ BAŞLAMA ANI

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 

48 saat dolmadan alevlerin kontrol altında olduğunu ifade eden Yumaklı, "Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu." dedi.

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10 uçak ve 38 helikopter ile müdahalenin gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı,  "Uçaklarımız 208 sorti yaptı. İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti." dedi.

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Yumaklı, Çanakkale- Çan karayolunun ve Çanakkale Boğazı'nın ulaşıma açılacağını açıkladı.

Yangının nedenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "Yangın bir yerleşim yerine yakın araziden çıktı. Sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyor." dedi.

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ACI TABLO

Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, yanan alanlar drone ile görüntülendi

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Ormanda geniş bir bölgede yeşil rengin griye döndüğü görüldü.

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