NTV

Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

Anadolu Ajansı

Seddülbahir Kalesi restorasyon çalışmaları esnasında bulunan top mermisi imha edildi.

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    Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
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    Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi restorasyon çalışmaları sırasında 103 yıl önce Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekiplerinin, haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından top mermisini imha etti.
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