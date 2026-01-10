Çanakkale'de sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
10.01.2026 22:27
AA
Çanakkale'de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar göle dönerken, bazı işletmeleri su bastı. Çanakkale Boğazı da kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Çanakkale'de bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle ilde sokaklar göle dönerken, bazı işetmeleri su bastı.
Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle rica olunur." denildi.
Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
BOZCADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 22.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılacak.
Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.