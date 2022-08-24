Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve engelli personelle kronik hastalığı olan personel öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacaktır.''