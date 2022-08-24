Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu

Çanakkale'de beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu nedeniyle toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, taşkın riskine karşı saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması kararı aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin yarım gün idari izinli sayıldığı kentte araçların üstü ise halı, battaniye ve kartonlarla örtüldü.

Haberler - DHA 24.08.2022 - 16:19 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 16:26

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 1

genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 2

Toplantıda kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum gibi olumsuzluklara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 3

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olası olumsuzluklara karşı koordinasyonla çalıştığını belirten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale genelinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 4

Aktaş, bölge halkının sosyal medya ve anonslarla yapılan hava koşulları uyarılarını dikkate almalarının önemine dikkat çekti.

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 5

ARAÇ PARKI YASAĞI

Toplantıda, olası taşkın riski nedeniyle saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması yönünde karar alındı.

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 6

YARIM GÜN İDARİ İZİN

Öte yandan Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 7

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve engelli personelle kronik hastalığı olan personel öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacaktır.''

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 8

HALI, BATTANİYE VE KARTONLU ÖNLEM

Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkat çekti.

Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu - 9

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