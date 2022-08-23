Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ile birlikte kısa süreli dolu yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Caddelerde su birikintileri oluşurken, ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara ve ekili alanlara zarar verdi.

Haberler - DHA 23.08.2022 - 19:00

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 1

'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 2

Genel Müdürlüğü'nün, Çanakkale için yaptığı uyarının ardından bugün yağmur ve dolu yağışı ile fırtına, Çan ilçesinde etkisini gösterdi.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 3

Saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın ardından kısa süreli olarak etkili olan dolu yağışı ve fırtına, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 4

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 5

Fırtınanın etkisiyle ise bazı ağaçlar devrildi. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 6

Cumhuriyet Mahallesi Barış Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanenin çatısı fırtına sırasında uçtu.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - 7

Uçan çatı ve devrilen ağaçlar ise park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

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