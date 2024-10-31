Çanakkale’de sahil kırmızıya boyandı

Çanakkale'de etkili olan lodos, sahile kırmızı yosun getirdi. Sahil kesimi yosunlarla birlikte adeta kızıla boyandı.

Çanakkale’de sahil kırmızıya boyandı - 1

Marmara’da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale’de sahil kırmızıya boyandı - 2

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi.

Çanakkale’de sahil kırmızıya boyandı - 3

Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.

Çanakkale’de sahil kırmızıya boyandı - 4
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