Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı

Çanakkale,, Türkiye genelinde vaka artışında üçüncü sırada yer alıyor. Dikkat çeken artışın ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek corona virüs tedbirleri aldı. Bu kapsamda sahil ve parkların halka kapatıldığı duyuruldu.

DHA 15.04.2021 - 15:37

Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 1
Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 2
Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 3
Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 4

SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI

Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek corona virüs tedbirleri aldı.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 5
Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 6
Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 7
Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 8
Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 9
Çanakkale'ye ne oldu?
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 10
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 11
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 12
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 13
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 14
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 15
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 16
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 17
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 18
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 19
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 20
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 21
Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı - 22

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