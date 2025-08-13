Çanakkale'de şaşırtan görüntü: Sadece o alan yanmadı
Çanakkale'deki orman yangınında çok sayıda tarla ve bahçe de küle döndü. Ancak bir çiftçinin zeytinliği,, kısa süre önce yaptığı temizlik sayesinde zarar görmedi. Aytaç Kök, tarlasını yangından nasıl kurtardığını NTV'den Sinan Kunter ve Muhammet Tarakçı'ya anlattı.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.