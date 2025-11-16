Çanakkale'de seferberlik tatbikatı: Hedefler ateş altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlasında düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesinin ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkün olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tatbikat alanındaki birlikler ziyaret edildi, ardından da atış, taarruz ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirildi.