Çanakkale'de seferberlik tatbikatı: Hedefler ateş altına alındı
16.11.2025 11:42
AA
Çanakkale'de seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla düzenlenen Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları gerçekleşti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı yapıldı.
Tatbikata, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, ASAL Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlasında düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesinin ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkün olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından tatbikat alanındaki birlikler ziyaret edildi, ardından da atış, taarruz ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirildi.