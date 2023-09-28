Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
Çanakkale'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Çınarlıdere Çayı'nda bir balıkçı teknesi battı.
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından kentte sağanak etkili olmaya başladı.
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından kentte sağanak etkili olmaya başladı.
Özellikle Lapseki ilçesinde mazgalların tıkanması sonucu su baskınları yaşandı.
Çınarlıdere Çayı'nın su seviyesi yükselince, kullanılmayan bir balıkçı teknesi battı.
Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışması başlattı.