Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı

Çanakkale'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Çınarlıdere Çayı'nda bir balıkçı teknesi battı.

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 1

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından kentte sağanak etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 2

Özellikle Lapseki ilçesinde mazgalların tıkanması sonucu su baskınları yaşandı.

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 3

Çınarlıdere Çayı'nın su seviyesi yükselince, kullanılmayan bir balıkçı teknesi battı.

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 4

Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 5

Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışması başlattı.

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 6
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 7
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 8
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 9
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 10
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 11
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 12
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 13
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - 14
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