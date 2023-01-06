Çanakkale'de su krizi kapıda: Kısıtlama gelebilir

Tarımsal üretim açısından da bir risk şuanda görüldüğünü ifade eden Mutluay, "Tarımsal sulamada su verilemeyeceğinden dolayı burada bir ekonomik kayıp olması söz konusu. Ancak aldığımız meterelojik verilere göre de 10 Ocak tarihinden sonra yağışlı bir döneme gireceğin öngörüyor uzmanlar, umutla bekliyoruz" dedi.