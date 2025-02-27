Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram

Çanakkale'de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilo ağırlığında 1.8 metrelik akya balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram - 1

Çanakkale'de 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saroz açıklarında geçtiğimiz günlerde trofe denilen (nadiren avlanabilen türünün büyük balığı) avladı.

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Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram - 2

Dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla tüpsüz olarak 25 metre derinliğe dalan Doğan, daldıktan bir süre sonra zıpkınıyla bir akya sürüsüyle karşılaştı.

Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram - 3

Doğan, zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1.8 metre boyunda akya balığı avladı.

Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram - 4

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram - 5

Çetin Doğan, daha önce de büyük balıklarla karşılaştığını avladığını belirtirken, bu tarz büyüklükteki balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

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