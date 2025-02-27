Çanakkale'de yakaladı, kıyıya çıkardı: 1.8 metre boyunda 63 kilogram
Çanakkale'de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilo ağırlığında 1.8 metrelik akya balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Çanakkale'de 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saroz açıklarında geçtiğimiz günlerde trofe denilen (nadiren avlanabilen türünün büyük balığı) avladı.