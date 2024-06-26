Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangından alevler antik kente sıçradı. 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı, alevlerden etkilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangının kontrol altına alındığını ve kültür varlıklarının zarar görmediğini belirtti. Assas örenyeri 3 günlüğüne ziyarete kapatıldı.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 1

Ayvacık ilçesinde makilikte, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 2

İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 3

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 4

Yangında Behrakale köyü sınırları içinde kalan başta Aristoteles olmak üzere Platon’un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı orman yangınında alevlerden etkilendi.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 5

Alevlerden etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 6

ARAZÖZ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz alevlerin içinde kaldı.

Arazöz alevlere teslim olurken personel son anda aracı terk etti.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 7

ASSOS ZİYARETE KAPATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Çanakkale'de Assos örenyeri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı, Kültür varlıklarını zarar görmedi. Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı" açıklaması yaptı.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 8

Ekiplerin 10 uçak ve 5 helikopterle 20 arazöz-su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 4 treyler, 10 diğer kurumlara ait araçlar ve toplam 225 personelle müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 31 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 9

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangının hem köy hem de Antik Liman'a sıçramadığını söyledi.

Orman teşkilatına ait bir arazözün yandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu arada ekipler de yangın içinde kaldı. Arkadaşlarımız kendilerini kurtardılar ama arazöz yandı. O kadar ciddi bir şekilde mücadele edildi. Bu mücadele sayesinde hem köyümüze hem de Antik Liman'a ulaşması engellenmiş oldu. Hem köyde hem de Antik Liman'da teyakkuz halinde bulunmamız lazım. Biraz rüzgar var. Tam kontrol altına alıp soğutma çalışmaları bitene kadar teyakkuz halinde bulunmamız lazım. Assos Antik Kenti'nde de herhangi bir yapıya, kültürel ve tarihi varlığa zarar söz konusu değil. Sadece etrafında bulunan, içinde bulunan makilik alanda ot yangını meydana geldi. Kültürel varlığımız açısından da herhangi bir kaybımız yoktur."

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 10

"TEDBİREN KÖY VE OTELLER BOŞALTILDI"

İlk anda Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ın yangın bölgesine geldiğini dile getiren Aktaş, "Biz de en hızlı şekilde geldik. Tedbiren köy ve oteller boşaltıldı. Tamamen kontrol altına alındığını orman teşkilatı açıklayana kadar köylülerimizin de Antik Liman'daki özellikle misafirlerimizin, oradaki otelde konaklayanların da dönmemesini istiyoruz. Şu anda teyakkuzda bulunmamız gerekiyor bir süre daha." ifadesini kullandı.

Aktaş, Antik Kent'teki kazı evinin etrafında da ekiplerin arazözlerle tedbir aldığını ve oraya sıçramasını önlediğini sözlerine ekledi.

Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Ayvacık Kaymakamı Salih Sak eşlik etti.

Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı - 11

Yangında başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.

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