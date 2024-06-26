Çanakkale'de yangın: Alevler antik kente sıçradı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangından alevler antik kente sıçradı. 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı, alevlerden etkilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangının kontrol altına alındığını ve kültür varlıklarının zarar görmediğini belirtti. Assas örenyeri 3 günlüğüne ziyarete kapatıldı.
Ayvacık ilçesinde makilikte, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.