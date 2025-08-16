Çanakkale'de yangın: Dört köy tahliye edildi

KARAMÜRSEL'DEKİ YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz."