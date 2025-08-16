Çanakkale'de yangın: Dört köy tahliye edildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede tedbir amacıyla köylerde tahliyeler başladı.
Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
Çanakkale'de dün Bayramiç'teki söndürülen yangının ardından bugün bu kez Gelibolu ilçesinde yangın başladı.
Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangın nedeniyle dört köyün tahliye edildiği belirtildi.