Çanakkale'de yangın: Dört köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede tedbir amacıyla köylerde tahliyeler başladı.

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Çanakkale'de dün Bayramiç'teki söndürülen yangının ardından bugün bu kez Gelibolu ilçesinde yangın başladı.

Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangın nedeniyle dört köyün tahliye edildiği belirtildi. 

HIZLA YAYILDI

Gelibolu ilçesindeki yangın, saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda başladı.

Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

TOMALAR DA KULLANILIYOR

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının da (TOMA) söndürme çalışmalarına  katıldığı bildirildi. 

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yaptığı açıklamada  "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir" ifadesine yer verdi.

Vali Toraman, Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından, Eceabat'ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

KARAMÜRSEL'DEKİ YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA 

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:  "Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz."

