Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor

"Biz ekosistem oluşumunda bunları sıklıkla dillendiriyoruz. Özellikle mevcut iklim ve toprak koşulları altında gelişen doğal bitki örtüsü, yangına dayanıklı olduğu gibi yangından sonra yeniden gelişebilme yeteneğinde. Tekrar yeşerme yeteneğinde olan bu türler zaten bu coğrafyanın doğal bitki türlerini oluşturuyor." diye konuşan Baytekin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bundan sonra yapılacak çalışmalarda özellikle ağaçlandırma programlarında çamın tekrar gözden geçirilmesi, mümkünse dikilmemesi, yangına hassasiyetin arttığı yerlerde yangın yollarının daha da genişletilmesi gerekiyor. Kendi haline bıraktığınız zaman doğal bitki örtüsü kendisini çok kısa bir sürede yenileyebiliyor. Yaklaşık 2-3 sene içerisinde bu alanların tamamen yeşerdiğini, çamdan önceki doğal bitki örtüsünün bu alanı yeniden kapladığını göreceğiz."