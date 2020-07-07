Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan böyle görüntülendi.

İHA 07.07.2020 - 07:19 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 07:33

Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 1

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan böyle görüntülendi.

GELİBOLU YARIMADASI'NDA ORMAN YANGINI

Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 2
Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi. Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 3
Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 4
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 5
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 6
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 7
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 8
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 9
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 10
Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 11

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