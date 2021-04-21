Çanakkale’de yeni tedbirler: Açık alanda sadece 2 kişi bir araya gelebilecek

HALK PAZARINA GİRİŞLER KISITLANDI

Kentte salı ve cuma günleri kurulan halk pazarlarında daha önce alınan kararlar doğrultusunda sebze ve meyve reyonları ile giyim reyonlarının farklı günlerde kurulması ve tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olması kararlaştırılmıştı.

Alınan yeni tedbirler kapsamında, vatandaşların halk pazarlarına girişlerine de kısıtlama getirildi. Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 0,2 ve 4 olanların, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına izin verilecek.