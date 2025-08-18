Çanakkale'de yeşil, griye döndü! Gelibolu'da yanan alanlardan can yakan görüntü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu sabah yangın bölgesinden gelen görüntülerde, geniş bir alanın küle döndüğü görüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Tayfur ile Cumalı köyleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.