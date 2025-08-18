Çanakkale'de yeşil, griye döndü! Gelibolu'da yanan alanlardan can yakan görüntü

TARİHİ ALAN KAPATILDI

Yangın nedeniyle Gelibolu'daki tarihi alanlarda önlemler artırıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı; tarihi alanın kuzey hattına girişlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyarete kapatıldı.