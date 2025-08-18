Çanakkale'de yeşil, griye döndü! Gelibolu'da yanan alanlardan can yakan görüntü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu sabah yangın bölgesinden gelen görüntülerde, geniş bir alanın küle döndüğü görüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Tayfur ile Cumalı köyleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

KÖY SAKİNLERİ EVLERİNE GERİ DÖNDÜ

Eceabat yönüne doğru ilerleyen alevler, bazı yerleşim yerlerini tehdit etti.

Karainebeyli, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar, Ilgardere ve Beşyol köyleri tedbiren tahliye edildi.

Boşaltılan köylerde yangın riski azaldığı için isteğe bağlı olarak vatandaşlar yeniden evlerine döndü.

Gece boyunca alevlere 899 personel ve 100'den fazla araçla müdahale edildi.

İkinci günün ilk ışıklarıyla birlikte hava desteği de yeniden başladı.

Çalışmalara 12 uçak ve 18 helikopter katıldı.

TARİHİ ALAN KAPATILDI

Yangın nedeniyle Gelibolu'daki tarihi alanlarda önlemler artırıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı; tarihi alanın kuzey hattına girişlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyarete kapatıldı.

GENİŞ BİR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Bölgeden bu sabah yeni drone görüntüleri geldi.

Söz konusu görüntülere göre; alevler geniş bir ormanlık alanda etkili oldu.

Drone görüntülerinde, yanan alanların küle döndüğü görülüyor.

