Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu

25.02.2026 11:28

İHA, AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu iki metre derinliğinde çukur oluştu.

IHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

IHA

Altında su gider hattı bulunan yolda, iki metre derinliğinde çukur oluştu.

 

İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.

IHA

Yetkililer, yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacağını belirtti.