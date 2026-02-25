Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu
25.02.2026 11:28
İHA, AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu iki metre derinliğinde çukur oluştu.
IHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
IHA
Altında su gider hattı bulunan yolda, iki metre derinliğinde çukur oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.
IHA
Yetkililer, yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacağını belirtti.