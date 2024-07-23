Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..."

Çanakkale Ezine'de dün 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken ilçede bazı evlerin duvarları çatladı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı geldi. Görür, şimdilik en yakın depremin Marmara içinde olacağını söyleyip "Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Ülkenin herhangi bir bölgesi herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır." dedi.

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 1

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 2

YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 3

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Ayvacık ilçe merkezindeki Hamdibey Mahallesi sakinlerinden Rüstem Akan, boş durumdaki evinin duvarlarında depremle çatlak oluştuğunu belirtti.

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 4

Akan, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini dile getirerek, "Her odada neredeyse kısmi çatlaklar var. Bazı odalarda sıvalar dökülmüş. Ev şu anda boş durumdaydı. Eve yeni taşınıyorlardı. Bahçede oturdukları esnada deprem oldu." diye konuştu.

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 5

GÖRÜR: EN YAKINDA DEPREM MARMARA İÇİNDE OLACAK

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden depreme ilişkin uyarılarda bulundu.

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 6

Görür, depremin KAF'ın orta branjına ait olduğunu vurgulayarak "Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." dedi.

Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..." - 7

"BÜYÜK BİR DEPREME MARUZ KALABİLİR"

Ülkenin hemen hemen her yerinde fay örgüsü olduğundan bahseden Görür, yurdun herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabileceğini dile getirdi.

Uyarılarına devam eden Görür, "Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bırakın fayların özelliklerini, yerini boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün. Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur el birliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunce bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. Bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım." ifadelerini kullandı.

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