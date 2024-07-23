Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..."
Çanakkale Ezine'de dün 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken ilçede bazı evlerin duvarları çatladı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı geldi. Görür, şimdilik en yakın depremin Marmara içinde olacağını söyleyip "Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Ülkenin herhangi bir bölgesi herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır." dedi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.