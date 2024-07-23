Çanakkale'deki 4,7'lik depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti: "Şimdilik en yakın deprem..."

"BÜYÜK BİR DEPREME MARUZ KALABİLİR"

Ülkenin hemen hemen her yerinde fay örgüsü olduğundan bahseden Görür, yurdun herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabileceğini dile getirdi.



Uyarılarına devam eden Görür, "Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bırakın fayların özelliklerini, yerini boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün. Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur el birliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunce bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. Bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım." ifadelerini kullandı.