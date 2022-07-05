Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haberler - İHA - NTV Haber 05.07.2022 - 15:27

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 1

'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 2

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 3

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahalede bulunuldu.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 4

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 11 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 5
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 6

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