Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 20 saati aşkın süren orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Soğutma çalışmaları devam ederken Boğaz'ın her iki tarafının da gemi trafiğine açılacağını belirtildi.
Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.
Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.