Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

HASAT VE BALYA BAĞLAMAYA KISITLAMA

Valilik, hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Açıklamada “İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşpayların sökülerek balya makinalarının kullanılmasına, 23.06.2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19 - 22 Haziran tarihlerinde sabah saat 06.00 başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.