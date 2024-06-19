Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 20 saati aşkın süren orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Soğutma çalışmaları devam ederken Boğaz'ın her iki tarafının da gemi trafiğine açılacağını belirtildi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 1

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.

Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 2

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 3

9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte bir gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel müdahale edildi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 4

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de 575 hektarlık alanın etkilendiğini duyurdu.

Gelibolu'daki yangının güçlerini bölmesine neden olduğunu aktaran Yumaklı, "Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. 2 saati aşkın süredir şiddetli rüzgar ile bazı sönen yerlerin yeniden aktif olabilir mi diye kontrol ettik." dedi.

2 kez alanın üzerinden geçtiklerini de vurgulayan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - 5

Boşaltılan köylerin sakinlerinin de yeniden evlerine dönebileceğini ifade eden Yumaklı, Çanakkale'de şiddetli rüzgarlara ilişkin önümüzdeki 5 güne dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, sıcak havaya karşın vatandaşları bölgede yapılan pikniklere karşı ateş yakılmaması konusunda uyardı. 

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BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILACAK

Soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, Boğaz'ın gemi trafiğine açılmasının önünde bir engel olmadığını da açıkladı. 

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TARİHİ ALAN'IN GÜNEY HATTI ZİYARETE AÇILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, kuzey hattına (57. Alay, Conbayırı, Bigalı köyü, Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyü, Anzak Koyu) girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi.

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HASAT VE BALYA BAĞLAMAYA KISITLAMA

Valilik, hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Açıklamada “İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşpayların sökülerek balya makinalarının kullanılmasına, 23.06.2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19 - 22 Haziran tarihlerinde sabah saat 06.00 başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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