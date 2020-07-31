Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Yangının devam ettiği alanda yüzlerce ekip ve çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor.

Çalışmaları, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci koordine ediyor.