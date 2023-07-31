Çanakkale'deki orman yangınında 2 bin 500 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'de Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan yangın sonrası bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlerde, 1200 hektarı verimli ve bozuk orman sahası ile 1300 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 500 hektar alanın yandığı belirlendi.