Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürüyor.