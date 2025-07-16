Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.

Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 1

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 2

Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü.

Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 3

Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar alevlerden zarar gördü.

Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 4
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 5
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 6
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 7
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 8
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 9
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 10
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 11
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 12
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 13
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 14
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 15
Çanakkale'deki orman yangınında tarihi mezarlar zarar gördü - 16
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