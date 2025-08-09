Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı"

10.08 - GÜNEŞ TUTULMASI ZANNETTİ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen Faize Soran, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Soran, yangın anında farkında bile olmadıklarını, jandarmanın köyü hızla tahliye ettiğini söyledi.

O anları, “Kapıya çıktım, gün yüzü kararmıştı. ‘Güneş tutulmuş’ dedim. Gökyüzüne bakarken bir taraftan duman gördüm. Orada fabrika var, ‘Gidip haber vereyim’ diye düşündüm. Meğerse herkes ayağa kalkmış. Bana, ‘Git kimliğini al’ dediler. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu.” sözleriyle aktaran Soran, jandarmanın hemen köyden çıkardığını belirtti.

Yangının hızla köye ulaştığını ifade eden Soran, “Hiç farkında değiliz, haberimiz yoktu. Şimdi gördüğünüz gibi, evimiz bu… Ev denirse… Bütün her şeyimiz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim kaldı. Başka hiçbir şeyim yok.” dedi.