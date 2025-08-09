Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı"

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınları yaklaşık 25 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında evlerini kaybedenler yaşadıkları korkunç anları anlattı.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 1

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Birçok ev tahliye edildi, alevler arasında kalan itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi.  Yangında; merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildi.

Yangınlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 2

14.39 - YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından en fazla etkilenen Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini aktardı.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 3

14.26 - "EVDE KULLANILACAK BİR ŞEY KALMADI"

Saçaklı köyüne geldiklerinde her yerin yandığını söyleyen Nurhan Aydoğan, sadece büyük korların kaldığını, evlerinin tamamen yandığını anlattı. Aydoğan, "Zeytin silkme makinelerimiz vardı, yaygılarımız vardı, tarla malzemelerimiz vardı. Evin içinde kaşıklara varıncaya kadar her şey yandı." dedi.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 4

14.26 - "KÖYÜMÜZÜN YARISI YANDI"

Saçaklı köyü sakinlerinden Zekai Günay Oyman, yangının ardından yaşadığı üzüntüyü gözyaşları içinde dile getirdi.

Öğlen başlayan yangının çok kısa sürede köylerine ulaştığını dile getiren Oyman, ellerinden geleni yaptıklarını ancak yangının yayılmasını engelleyemediklerini anlattı. 

Oyman, "Çok üzülüyorum. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısı yandı." dedi.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 5

12.46 - KEDİSİNE KAVUŞTU, HER ŞEYİ UNUTTU

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Kevser Yalın, alevler sırasında kaybolduğunu sandığı kedisi “Boncuk”a ertesi gün kavuştu.

Yangın anında kedilerini bulamayan Yalın, ertesi gün eve döndüğünde "Boncuk"u çatı katındaki koltuğun altına saklanmış halde bulduklarını söyledi. "Yanarak öldü sandım, çok korktum. Eşimi görünce saklandığı yerden çıktı." diyen Yalın, kedisini kucağına alarak uzun süre sevdiğini anlattı.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 6

11.20 - HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan, helikopterden görüntülendi.

Fotoğrafta kent merkezindeki yangından etkilenen alanlar görülüyor.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 7

10.08 - GÜNEŞ TUTULMASI ZANNETTİ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen Faize Soran, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Soran, yangın anında farkında bile olmadıklarını, jandarmanın köyü hızla tahliye ettiğini söyledi.

O anları, “Kapıya çıktım, gün yüzü kararmıştı. ‘Güneş tutulmuş’ dedim. Gökyüzüne bakarken bir taraftan duman gördüm. Orada fabrika var, ‘Gidip haber vereyim’ diye düşündüm. Meğerse herkes ayağa kalkmış. Bana, ‘Git kimliğini al’ dediler. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu.” sözleriyle aktaran Soran, jandarmanın hemen köyden çıkardığını belirtti.

Yangının hızla köye ulaştığını ifade eden Soran, “Hiç farkında değiliz, haberimiz yoktu. Şimdi gördüğünüz gibi, evimiz bu… Ev denirse… Bütün her şeyimiz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim kaldı. Başka hiçbir şeyim yok.” dedi.

Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı" - 8

09.47 - "YANGINDAN GERİYE 3 TAVUĞUM KALMIŞ"

Evi ve damı kullanılmaz hale gelen Birgül Civir ise sabah saatlerinde geri döndüğünde damda hayata tutunan tavuklarını gördü.

Civir, dumandan etkilenen tavukları için ekipler ve gönüllülerden yardım istedi. Çevredekiler Civir'in tavukları için seferber oldu.

Birgül Civir çok üzgün olduğunu söyleyerek "Görünmez kaza çıktı köyümüzde yangın. Evimiz yandı. Mahsüllerimiz vardı, yağımız vardı, tuzumuz vardı yandı. Tavuklar vardı onlar da yanmış. Üç tanesi kalmış. Çok üzgünüm." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER