Çanakkale'deki orman yangınları 25 saat sonra tamamen kontrol altına alındı: "Köyün yarısı yandı"
Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınları yaklaşık 25 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında evlerini kaybedenler yaşadıkları korkunç anları anlattı.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Birçok ev tahliye edildi, alevler arasında kalan itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. Yangında; merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildi.
Yangınlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.