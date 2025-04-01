Çanakkale'yi avuçlarında hissediyorlar: "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanına sahip
İzmir'de baba mesleği taş işlemeciliği sanatını yarım asrı aşkındır sürdüren 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip Dursun Köroğlu (68), Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde sergilenen 'Çanakkale'yi Avucunda Hisset' eseriyle Çanakkale ruhunu İzmir'de yaşatıyor. Eserin altında sağ elin koyulabileceği bir alan olduğunu belirten Köroğlu, "Sağ elimizi eserin altına koyarak gözlerimizi kapatıp, Çanakkale'yi düşünüyoruz" dedi.
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip Dursun Köroğlu, 55 yıldır baba mesleği olan taş işlemeciliği sanatıyla uğraşıyor. Dünyanın Yedi Harikası arasında bulunan İzmir Selçuk'taki Artemis Tapınağı ve Muğla Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi gibi birçok tarihi eseri mermere işleyen Köroğlu'nun çalışmaları birçok müze ve sanat merkezinde sergileniyor. Köroğlu'nun Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılı için 2015 yılında traverten mermer blok üzerine işlediği 'Çanakkale'yi Avucunda Hisset' eseri de Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatıyor.