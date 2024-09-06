Candan kardeşler davasında ikinci gün | Bahar Candan: “Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım”

“ÖRGÜTE DAİR FİKRİM YOK”

Nihal Candan’ın eski şoförü tutuklu sanık Ali Kara, iddianame kapsamında isnat edilen dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarına ilişkin savunma yaptı.

“Nihal Candan'ın şoförlüğünü 2021 yılında yapmaya başladım. 3 ay kadar şoför olarak Nihal Candan'ın yanında çalıştım. Bakkal ve market alışverişlerini de yapıyordum. Pandemiden sonra çalışma saatleri konusunda daha düzenli bir işe girdiğim için yanından ayrıldım.” diyen Kara, “Benim bahsedilen örgüte dair fikrim yok. Daha sonra Onur Apaydın’ın teklifi üzerine boş günlerimde şoför olarak onun yanında çalıştım. Herhangi bir şekilde toplantılara katılmadım. Herhangi bir şekilde kendisine para götürme ve çantacılık yapmadım.” ifadelerini kullandı.

Kara şöyle devam etti:

“Nihal Candan’ın 2021 yılında şoförlüğünü yaparken Onur Apaydın’ı birkaç kez gördüm. Maaşımı Samet Balkanlı veriyordu. Son ayki maaşımı Onur Apaydın verdi. Herhangi bir şekilde TMSF’den araç temini yönünde vaatte bulunmadım. Örgütle hiçbir bağlantım yoktur. Sadece 3-5 gün Onur Apaydın’ın şoförlüğünü yaptım.”