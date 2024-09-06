Candan kardeşler davasında ikinci gün | Bahar Candan: “Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım”
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandığı davada bugün ikinci celse görülüyor. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan’a seslenen Nihal Candan, “İyiye gidiyor, Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın.” dedi. Mahkemede savunma yapan Bahar Candan ise hakkındaki iddialar reddetti. Sosyal medya paylaşımlarının kendini zengin gösterme amaçlı olduğunu söyleyen Bahar Candan, “Hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Evim ve arabam yok. Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım.” dedi.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek’in yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.
Bugünkü duruşma, sanık Ahmet Yasin Çelik’in savunmasının alınmasıyla başladı.
Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi.
Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar.
Kardeşi Bahar’a seslenen Nihal Candan, “İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın.” dedi.
Duruşmada, tutuksuz sanık Nihal Candan’ın kağıt ve kalemle not tuttuğu görüldü.
Bahar Candan’ın, avukatlarına ve Nihal Candan’a, “Ne zaman tahliye olacağım” sorusu üzerine ise Nihal Candan, “Seni çok seviyorum. Nezaket ve sükunet her zaman güçtür.” dedi.