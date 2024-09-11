Candan kardeşler hakim karşısında | Nihal Candan ağlayarak savunma yaptı: “Mal varlığım bir iki çanta, bir iki ayakkabı”

“MAL VARLIĞIM BİR İKİ ÇANTA, BİR İKİ AYAKKABI OLABİLİR”

Savunmasının devamında ağladığı görülen Nihal Candan, ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, “28 kilodan bu hale geldim çok şükür. Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı.” dedi.

Nihal Candan şunları söyledi:

“Eşimle kaldığım evde gözaltına alındım. Eşimi yere yatırdılar. İddianamede benim hesabıma para geldiği söylenmiş bazı kişiler tarafından. Hesaplarıma baksınlar. Var mı para transferi baksınlar. Bunlar ortaya çıkmayacak şeyler değil. Ben 5 ay neyin cezasını çektim ?

Instagram kullanmak suçsa kullanmam. Ben bu sanıkları tanımıyorum. Hepsi sosyal medyada bizi izleyip kinlenmişler. Bu kadar garip insanın negatif enerjisini çekeceksem paylaşım yapmam, istemiyorum artık."