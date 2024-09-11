Candan kardeşler hakim karşısında | Nihal Candan ağlayarak savunma yaptı: "Maddi olarak çok zor durumdayız"
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmakla suçlanan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın üçüncü duruşmasında Nihal Candan savunma yaptı. İfadesine “Heyecandan bayılmazsam bir problem yok.” diyerek başlayan Nihal Candan, iddianamede yer alan et restoranında toplantı yapıldığına yönelik iddiayı, “Ben veganım. Et yenildiği için orada uzun süre kalamam.” diyerek reddetti. Eşinin boşanma davası açtığını söyleyen Candan, maddi olarak zor durumda olduklarını söyledi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma gibi suçlamalarla yargılanan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın yargılandığı davada üçüncü duruşma görülüyor.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 21 sanık bulunuyor.Üçüncü celsede savunma yapan Nihal Candan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.